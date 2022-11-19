Сазонов — о чемпионате мира: «Конкретную сборную поддерживать не буду. Я болею за футбол»

Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов высказался о предстоящем чемпионате мира-2022.

«Конечно, чемпионат мира буду смотреть. Поддерживать буду всех, но персонально Муми [Нгамале] и еще нескольких ребят. В основном буду смотреть футбол, мне интересно наблюдать за матчами. Но конкретную сборную поддерживать не буду. Я болею за футбол», — цитирует Metaratings Сазонова.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах на восьми стадионах.

Победителем предыдущего ЧМ, который проходил в России в 2018 году, стала сборная Франции.