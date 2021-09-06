Аке и Гакпо не помогут сборной Нидерландов в матче против Турции
13:04
Футболисты сборной Нидерландов Натан Аке и Коди Гакпо не смогут сыграть в матче отборочного раунда ЧМ-2022 против Турции, сообщает пресс-служба команды.
Гакпо пропустит игру из-за травмы, которую получил в матче против Черногории. Аке решил покинуть расположение сборной по личным причинам.
Матч Нидерланды — Турция состоится 7 сентября. Начало — в 21:45 по московскому времени.
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