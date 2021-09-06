Аке и Гакпо не помогут сборной Нидерландов в матче против Турции

Футболисты сборной Нидерландов Натан Аке и Коди Гакпо не смогут сыграть в матче отборочного раунда ЧМ-2022 против Турции, сообщает пресс-служба команды.

Гакпо пропустит игру из-за травмы, которую получил в матче против Черногории. Аке решил покинуть расположение сборной по личным причинам.

Nathan Ak? and Cody Gakpo have left the training camp of our team.



?? Gakpo suffered an injury in Sunday's game and is therefore not available for the match against Turkey. Ak? has decided to leave the training camp due to private circumstances.



Take care, boys! ?#WCQ2022 — OnsOranje (@OnsOranje) September 6, 2021

Матч Нидерланды — Турция состоится 7 сентября. Начало — в 21:45 по московскому времени.