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Матч квалификации на ЧМ-2022 между сборными Словакии и России пройдет без зрителей

16:56
Матч 3-го тура квалификации на чемпионат мира по футболу между сборными Словакии и России пройдет без зрителей. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Станислав Черчесов. Фото ФК «Зенит»
Матч 3-го тура квалификации на чемпионат мира по футболу между сборными Словакии и России пройдет без зрителей. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Матч 3-го тура квалификации на чемпионат мира по футболу между сборными Словакии и России пройдет без зрителей, сообщает ТАСС 4 марта со ссылкой на источник в Словацком футбольном союзе.

«Матч между сборными Словакии и России пройдет при пустых трибунах», — сообщили ТАСС в Словацком футбольном союзе.

Встреча запланирована на вторник, 30 марта в Трнаве на стадионе Антона Малатинского. До этого матча российская команда сыграет со сборными Мальты (24 марта на выезде) и Словении (27 марта дома).

Также соперниками сборной России по группе Н являются хорваты, киприоты и представители Мальты.

Полное расписание матчей сборной России в отборе на ЧМ-2022

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10836179

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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