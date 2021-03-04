Матч квалификации на ЧМ-2022 между сборными Словакии и России пройдет без зрителей

Матч 3-го тура квалификации на чемпионат мира по футболу между сборными Словакии и России пройдет без зрителей, сообщает ТАСС 4 марта со ссылкой на источник в Словацком футбольном союзе.

«Матч между сборными Словакии и России пройдет при пустых трибунах», — сообщили ТАСС в Словацком футбольном союзе.

Встреча запланирована на вторник, 30 марта в Трнаве на стадионе Антона Малатинского. До этого матча российская команда сыграет со сборными Мальты (24 марта на выезде) и Словении (27 марта дома).

Также соперниками сборной России по группе Н являются хорваты, киприоты и представители Мальты.