Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между Мальтой и Россией пройдет при пустых трибунах.

«Все матчи на Мальте проходят при пустых трибунах. Матч европейского отбора между сборными Мальты и России пройдет в соответствии с третьей версией протокола УЕФА о возвращении футбола и местными протоколами здравоохранения», - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Футбольной ассоциации Мальты.

Встреча пройдет 24 марта в Та-Кали. 4 марта стало известно, что матч Словакия — Россия также пройдет без зрителей.