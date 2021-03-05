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Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Мальта — Россия пройдет при пустых трибунах

12:32
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Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между Мальтой и Россией пройдет при пустых трибунах.

«Все матчи на Мальте проходят при пустых трибунах. Матч европейского отбора между сборными Мальты и России пройдет в соответствии с третьей версией протокола УЕФА о возвращении футбола и местными протоколами здравоохранения», - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Футбольной ассоциации Мальты.

Встреча пройдет 24 марта в Та-Кали. 4 марта стало известно, что матч Словакия — Россия также пройдет без зрителей.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10842771

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