Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Драган Стойкович назначен главным тренером сборной Сербии

21:16
Драган Стойкович. Фото fss.rs.
Драган Стойкович. Фото fss.rs.
Теги:

Новым главным тренером сборной Сербии стал Драган Стойкович, сообщает 3 марта сайт Футбольного союза Сербии. Контракт рассчитан на три года и истекает после завершения отборочного турнира Евро-2024.

55-летний Стойкович в качестве игрока выступал за «Раднички», «Црвену Звезду», «Марсель», «Верону» и японский «Нагоя Грампус». Тренерскую карьеру он начал в этом же японском клубе, затем тренировал китайский «Гуанчжоу Фули».

Как игрок — двукратный чемпион Югославии, чемпион Франции, обладатель Кубков Франции и Югославии, победитель Лиги чемпионов. В качестве тренера выиграл чемпионат Японии.

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир