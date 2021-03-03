Драган Стойкович назначен главным тренером сборной Сербии

Новым главным тренером сборной Сербии стал Драган Стойкович, сообщает 3 марта сайт Футбольного союза Сербии. Контракт рассчитан на три года и истекает после завершения отборочного турнира Евро-2024.

55-летний Стойкович в качестве игрока выступал за «Раднички», «Црвену Звезду», «Марсель», «Верону» и японский «Нагоя Грампус». Тренерскую карьеру он начал в этом же японском клубе, затем тренировал китайский «Гуанчжоу Фули».

Как игрок — двукратный чемпион Югославии, чемпион Франции, обладатель Кубков Франции и Югославии, победитель Лиги чемпионов. В качестве тренера выиграл чемпионат Японии.