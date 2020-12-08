Полное расписание отборочной группы России на ЧМ-2022

Опубликовано полное расписание отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Европе. Сборная России сыграет в группе H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

Полное расписание матчей группы выглядит следующим образом:

24 марта, среда

Кипр — Словакия

Мальта — Россия

Словения — Хорватия

27 марта, суббота

Россия — Словения

Хорватия — Кипр

Словакия — Мальта

30 марта, вторник

Хорватия — Мальта

Кипр — Словения

Словакия — Россия

1 сентября, среда

Мальта — Кипр

Россия — Хорватия

Словения — Словакия

4 сентября, суббота

Кипр — Россия

Словения — Мальта

Словакия — Хорватия

7 сентября, вторник

Хорватия — Словения

Россия — Мальта

Словакия — Кипр

8 октября, пятница

Кипр — Хорватия

Мальта — Словения

Россия — Словакия

11 октября, понедельник

Хорватия — Словакия

Кипр — Мальта

Словения — Россия

11 ноября, четверг

Россия — Кипр

Мальта — Хорватия

Словакия — Словения

14 ноября, воскресенье

Хорватия — Россия

Мальта — Словакия

Словения — Кипр

Победители групп в европейском отборе выйдут на ЧМ-2022 напрямую. Команды, занявшие вторые места, пройдут в следующий раунд отбора, где разыграют еще три путевки.