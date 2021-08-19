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Матч Казахстан — Украина могут перенести в другую страну из-за коронавируса

19:03
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Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Казахстан — Украина может быть перенесен в другую страну, сообщает в своем Twitter украинский журналист Игорь Бурбас.

По данным источника, перенос возможен из-за всплеска коронавируса в Казахстане. Существует также вероятность, что игра все же состоится в Нур-Султане, но при пустых трибунах. Решение должны принять в начале следующей недели.

Матч Казахстан — Украина состоится 1 сентября.

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Евгений Петров все материалы автора

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