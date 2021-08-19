Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Казахстан — Украина может быть перенесен в другую страну, сообщает в своем Twitter украинский журналист Игорь Бурбас.

Поєдинок збірної України, можливо, перенесуть з Казахстану, де нині сплеск коронавірусу. На даний момент існують два варіанти — або матч без глядачів у Казахстані, або перенесення в іншу країну. Рішення мають ухвалити на початку наступного тижня. — Igor Burbas (@iburbas) August 19, 2021

По данным источника, перенос возможен из-за всплеска коронавируса в Казахстане. Существует также вероятность, что игра все же состоится в Нур-Султане, но при пустых трибунах. Решение должны принять в начале следующей недели.

Матч Казахстан — Украина состоится 1 сентября.