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Марлос завершил карьеру в сборной Украины

20:00
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Полузащитник «Шахтера» Марлос принял решение завершить выступления за сборную Украины, сообщает 19 августа официальный сайт клуба.

«Я ухожу из сборной Украины, — сказал Марлос. — Грустно говорить об этом, но наступил момент, когда приходится это сделать. Не многие знают, но у меня есть определенные физические проблемы и ограничения, связанные с перенесенной ранее операцией, которые не позволяют играть так много, как хотелось бы. Я хочу сказать спасибо всем, кто четыре года назад предоставил мне такую возможность — быть украинцем и выступать за национальную сборную! Я благодарен президенту УАФ Андрею Павелко и бывшему главному тренеру Андрею Шевченко за доверие и поддержку. Благодарю всех партнеров по команде: ребята, вы стали для меня настоящей футбольной семьей, моими друзьями на поле и за его пределами и останетесь ими навсегда. И, конечно, я благодарен всем болельщикам сборной Украины. Мы пережили много моментов, радостных и сложных, но всегда делали это вместе, объединенные общими футбольными целями. Я верю, что у сборной большое будущее. В составе много молодых талантливых игроков, поэтому я верю, что коллектив добьется больших успехов. Моя история в сборной закончена, но сердце всегда будет с этой командой и ребятами. Спасибо всем».

33-летний Марлос — уроженец Бразилии, он стал гражданином Украины в период выступлений за «Шахтер». Футболист дебютировал за сборную Украины 6 октября 2017 года в отборочном поединке к чемпионату мира со сборной Косова. За четыре года он провел в футболке национальной команды 26 матчей и забил один гол.

Дополнительная информация:

https://shakhtar.com/ru-ru/news/2021/august/19_news/19_marlos/

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Евгений Петров все материалы автора

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