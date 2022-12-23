Мартинес рассказал, как ментально переиграл Тчуамени перед пенальти

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался об ударе французского полузащитника Орельене Тчуамени, который не забил пенальти в финале чемпионата мира в Катаре.

«Я знал, что мальчик занервничает. Я пытался переиграть его ментально, и он пробил мимо. Он облажался», — приводит слова Мартинеса Foot Mercato.

Перед ударом Тчуамени вратарь забрал мяч и ушел с ним в руках к воротам. Судья Шимон Марчиняк и игрок сборной Франции ждали, когда Мартинес отдаст мяч, а голкипер выбросил его на угол штрафной, вынудив Орельена идти за ним.

Аргентина стала чемпионом мира по футболу 2022 года, обыграв Францию в серии пенальти (3:3, 4:2 по пенальти). В этой игре Мбаппе оформил хет-трик.