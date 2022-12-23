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Сегодня, 11:46

Мартинес рассказал, как ментально переиграл Тчуамени перед пенальти

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался об ударе французского полузащитника Орельене Тчуамени, который не забил пенальти в финале чемпионата мира в Катаре.

«Я знал, что мальчик занервничает. Я пытался переиграть его ментально, и он пробил мимо. Он облажался», — приводит слова Мартинеса Foot Mercato.

Перед ударом Тчуамени вратарь забрал мяч и ушел с ним в руках к воротам. Судья Шимон Марчиняк и игрок сборной Франции ждали, когда Мартинес отдаст мяч, а голкипер выбросил его на угол штрафной, вынудив Орельена идти за ним.

Аргентина стала чемпионом мира по футболу 2022 года, обыграв Францию в серии пенальти (3:3, 4:2 по пенальти). В этой игре Мбаппе оформил хет-трик.

Источник: https://www.footmercato.net/a952678194559364384-argentine-la-nouvelle-provocation-demiliano-martinez-a-lencontre-de-tchouameni
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