Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини ответил на вопрос о своем будущем в команде после поражения в стыковом матче ЧМ-2022 против Северной Македонии (0:1).

«Посмотрим. Я думаю, что сейчас все слишком разочарованы, чтобы говорить о будущем. Сейчас я больше забочусь о своих парнях, чем в июле. Это такой трудный момент, моя привязанность к ним безмерна. Пока рано говорить, что будет дальше. Мы разочарованы, но в то же время это команда отличных игроков с большим будущим», — приводит слова Манчини Football Italia.

В финале квалификации ЧМ-2022 македонская команда встретится с Португалией. Матч состоится 29 марта.