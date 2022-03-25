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Сегодня, 07:42

«Пока рано говорить, что будет дальше». Манчини — о своем будущем в сборной Италии

Манчини ответил на вопрос о будущем в сборной Италии
Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини ответил на вопрос о своем будущем в команде после поражения в стыковом матче ЧМ-2022 против Северной Македонии (0:1).

«Посмотрим. Я думаю, что сейчас все слишком разочарованы, чтобы говорить о будущем. Сейчас я больше забочусь о своих парнях, чем в июле. Это такой трудный момент, моя привязанность к ним безмерна. Пока рано говорить, что будет дальше. Мы разочарованы, но в то же время это команда отличных игроков с большим будущим», — приводит слова Манчини Football Italia.

В финале квалификации ЧМ-2022 македонская команда встретится с Португалией. Матч состоится 29 марта.

Роберто Манчини
Сборная Италии по футболу
Сборная Македонии по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
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