Сборная Канады уступила Коста-Рике и потерпела первое поражение в отборе на ЧМ-2022

Сборная Канады в матче отборочного турнира ЧМ-2022 уступила Коста-Рике со счетом 0:1.

Единственный гол на 46-й минуте забил Сельсо Борхес. На 34-й минуте полузащитник канадцев Марк Кей получил вторую желтую карточку.

Канадцы потерпели первое поражение в 12 матчах отбора на ЧМ-2022.

После этого матча Канада с 25 очками занимает первое место в группе Северной и Центральной Америки, Коста-Рика с 19 очками — на четвертой строчке.

ЧМ. Отборочный турнир. КОНКАКАФ

3-й раунд

Коста-Рика — Канада — 1:0 (1:0)

25 марта