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Сегодня, 07:06

Сборная Канады уступила Коста-Рике и потерпела первое поражение в отборе на ЧМ-2022

Сергей Разин
корреспондент
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25 марта. Коста-Рика - Канада - 1:0.
Фото AFP

Сборная Канады в матче отборочного турнира ЧМ-2022 уступила Коста-Рике со счетом 0:1.

Единственный гол на 46-й минуте забил Сельсо Борхес. На 34-й минуте полузащитник канадцев Марк Кей получил вторую желтую карточку.

Канадцы потерпели первое поражение в 12 матчах отбора на ЧМ-2022.

После этого матча Канада с 25 очками занимает первое место в группе Северной и Центральной Америки, Коста-Рика с 19 очками — на четвертой строчке.

ЧМ. Отборочный турнир. КОНКАКАФ

3-й раунд

Коста-Рика — Канада — 1:0 (1:0)

25 марта

Сборная Канады по футболу
Сборная Коста-Рики по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
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