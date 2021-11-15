Ловчев — об уходе из прямого эфира: «Люди меня знают и говорят мне спасибо»
Евгений Ловчев отреагировал на информацию о постановочном уходе из прямого эфира
13:07
Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о постановочном уходе из студии во время прямого эфира матча Хорватия — Россия (1:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.
«Это было постановочное представление? Я не буду отвечать на этот вопрос. Люди меня знают. И я не собираюсь объяснять — постановочное или не постановочное. Не опущусь до этого уровня. Если вы задаете такой вопрос — значит вы меня не знаете. А те, кто знают, говорят: «Спасибо, Евгений Серафимович», — сказал Ловчев «СЭ».
Эксперт был крайне недоволен игрой сборной России против Хорватии и резко критиковал ее. Комментатор Константин Генич пытался встать на защиту сборной. В итоге, разъяренный Ловчев покинул студию, хотя программа шла в прямом эфире.
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