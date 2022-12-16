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Сегодня, 01:23

Леау считает Эрнандеза лучшим левым защитником в мире

Евгений Козинов
Корреспондент
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Тео Эрнандез.
Фото Global Look Press

Нападающий сборной Португалии Рафаэл Леау считает француза Тео Эрнандеза лучшим левым защитником в мире. Они оба являются игроками «Милана».

«Тео Эрнандез — лучший левый защитник в мире», — приводит SportMediaset слова Леау.

На чемпионате мира-2022 Тео сыграл 5 матчей, сделал две голевые передачи и забил победный гол в полуфинале против Марокко (2:0). С ним в составе французы проиграли всего один раз (1:2 против Дании в Лиге наций) за 12 игр (1 ничья и 10 побед).

В финале чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря. Начало — 18.00 по московскому времени.

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Тео Эрнандес
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