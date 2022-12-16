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Сегодня, 00:35

Денис Казанский назвал вратаря Льориса самым слабым звеном в сборной Франции

Александр Кружков
Обозреватель
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Уго Льорис.
Фото Reuters

Телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» объяснил, почему считает вратаря Уго Льориса самым слабым звеном в сборной Франции на ЧМ-2022.

— Самое слабое звено у французов? Мое мнение — Льорис.

— Ой. Разве он плохой вратарь?

— Нет. Но в Катаре в некоторых игровых ситуациях ведет себя очень нервно. Да и в целом не отличается стабильностью. Из категории вратарей, которые всегда могут что-то выкинуть. К этому давно привыкли и в сборной, и в «Тоттенхэме». Нет в Льорисе такой уверенности, как в Эмилиано Мартинесе, Буну, Ливаковиче... Вот, пожалуй, единственная проблемная точка французов.

В турнире в Катаре 35-летний Льорис провел 5 матчей за французов и пропустил 4 гола.

Финал чемпионата мира-2022 Аргентина — Франция пройдет 18 декабря в Лусаиле, начало — в 18.00 мск.

Эмоции &laquo;Альбиселесте&raquo; после выхода в&nbsp;финал после матча Аргентина&nbsp;&mdash; Хорватия (3:0). Денис Казанский: «В финале победит Аргентина — 3:1»
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