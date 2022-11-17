Паредес рассказал о настрое сборной Аргентины перед стартом ЧМ-2022

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Аргентины Леандро Паредес рассказал о своем настрое перед стартом ЧМ-2022 в Катаре.

«Мы спокойны, но мы знаем, что люди волнуются, так как турнир начнется совсем скоро. Нам нужно подготовиться к стартовой встрече самым лучшим образом, и мы находимся на верном пути, хотя, конечно, всегда есть место для совершенствования.

Мы обладаем качественным составом, хорошим тренером, фанаты в нас верят, и этого достаточно, чтобы добиваться целей», — приводит слова Паредеса журналист Альфредо Педулла.

На чемпионате мира 2022 года в Катаре на групповом этапе сборная Аргентины сыграет с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей в группе С.