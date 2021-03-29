Крыховяк пошутил над Левандовски, пририсовав форварда на командном ужине сборной Польши
22:10
Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк пошутил над партнером по команде Робертом Левандовски.
32-летний нападающий получил повреждение коллатеральной связки правого колена и пропустит игру отборочного турнира ЧМ-2022 с Англией. Футболист покинул расположение национальной команды и вернулся в «Баварию», где продолжит восстановление.
Крыховяк выложил в Instagram фото с командного ужина, на котором пририсовал намеренно аляповатого человечка.
«Будто ты никуда и не уезжал», — пошутил Гжегож, обращаясь к Роберту.
В комментариях нападающий посмеялся над этим постом.
8
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...