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Голландский арбитр подтвердил, что извинился перед сборной Португалии за незасчитанный гол Роналду

20:05
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Голландский арбитр Данни Маккели подтвердил, что принес извинения сборной Португалии по футболу и ее главному тренеру Фернанду Сантушу за незасчитанный гол форварда Криштиану Роналду в матче против сборной Сербии (2:2) в отборе чемпионата мира-2022.

«В соответствии с политикой ФИФА, все, что я могу сказать, это то, что я извинился перед Фернанду Сантушем и сборной Португалии за случившееся. Как команда судей мы всегда усердно работаем, чтобы принимать правильные решения. Когда мы попадаем таким образом в новости, это совсем нас не радует», – цитирует Маккели Marca.

27 марта на 93-й минуте отборочного матча чемпионата мира-2022 Сербия – Португалия (2:2) судья Данни Маккели  не засчитал гол Роналду после того, как мяч пересек линию ворот. После возмущения 36-летнего португальца судья наказал игрока желтой карточкой.

Сантуш после игры сообщил, что Маккели подходил к нему в подтрибунном помещении, чтобы извиниться за ошибку.

Сербия - Португалия

 

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/futbol-internacional/2021/03/29/606192dd22601d8a278b4587.html

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