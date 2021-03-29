Голландский арбитр подтвердил, что извинился перед сборной Португалии за незасчитанный гол Роналду

Голландский арбитр Данни Маккели подтвердил, что принес извинения сборной Португалии по футболу и ее главному тренеру Фернанду Сантушу за незасчитанный гол форварда Криштиану Роналду в матче против сборной Сербии (2:2) в отборе чемпионата мира-2022.

«В соответствии с политикой ФИФА, все, что я могу сказать, это то, что я извинился перед Фернанду Сантушем и сборной Португалии за случившееся. Как команда судей мы всегда усердно работаем, чтобы принимать правильные решения. Когда мы попадаем таким образом в новости, это совсем нас не радует», – цитирует Маккели Marca.

27 марта на 93-й минуте отборочного матча чемпионата мира-2022 Сербия – Португалия (2:2) судья Данни Маккели не засчитал гол Роналду после того, как мяч пересек линию ворот. После возмущения 36-летнего португальца судья наказал игрока желтой карточкой.

Сантуш после игры сообщил, что Маккели подходил к нему в подтрибунном помещении, чтобы извиниться за ошибку.