Дмитрий Тарасов обратился к Кудряшову: «Федя, не расстраийвайся»
Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов обратился к болельщикам после завершения матча отбора ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).
«Давайте не будем хейтить. И отдельно хочу сказать Феде Кудряшову: «Не расстраивайся, со всеми бывает». Ждем весны. Мы обязательно будем на чемпионате мира», — сказал Тарасов в Instagram.
Сборная России заняла второе месте в отборочной группе, набрав 22 очка. Команда Валерия Карпина сыграет в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира в Катаре.
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