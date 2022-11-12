Клопп расстроен, что Фирмино не вызван в сборную Бразилии на ЧМ-2022

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп удивлен, что нападающий его команды Роберто Фирмино не получил вызов в сборную Бразилии на чемпионат мира.

«Честно говоря, это стало для меня ударом. Конечно же, это показывает, насколько невероятно хороша и талантлива эта бразильская команда, если вы можете не брать такого игрока, как Бобби. Безумие. Он в порядке, поэтому очень разочарован», — цитирует The Telegraph Клоппа.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В групповом турнире сборная Бразилии сыграет против Сербии, Камеруна и Швейцарии.