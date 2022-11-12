Саутгейт выступил против использования футболистами соцсетей во время чемпионата мира-2022

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выразил надежду, что футболисты воздержатся от использования социальных сетей во время чемпионата мира-2022. По его мнению, из соцсетей игроки могут получать слишком много негативной реакции.

«Я всегда советую игрокам не использовать социальные сети слишком часто, но это мир, в котором они живут. Они молодые люди, а молодые люди живут своей жизнью в социальных сетях.

Пока вы можете рационализировать это и не позволять этому влиять на ваше настроение, все в порядке. Все же мы должны позволить взрослым людям принимать взрослые решения», – цитирует Sky Sports Саутгейта.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Англия сыграет в группе против Ирана, Уэльса и США.