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12 ноября, 03:20

Сборная Катара объявила состав на чемпионат мира-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
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Тренерский штаб сборной Катара определился с составом на чемпионат мира-2022.

В список из 26 игроков вошли только футболисты, выступающие за местные команды.

Вратари: Саад Аль-Шииб, Мешаал Баршам (оба — «Аль-Садд»), Юссеф Хассан («Аль-Гарафа»).

Защитники: Абделькарим Хассан, Буалем Хухи, Ро-Ро, Тарек Салман, Мусаб Хедер (все — «Аль-Садд»), Исмаэль Мохаммад, Бассам Аль-Рави (оба — «Аль-Духаиль»), Хомам Ахмед («Аль-Гарафа»), Яссем Габер («Аль-Араби»).

Полузащитники: Карим Будиаф, Ассим Мадибо (оба — «Аль-Духаиль»), Абдулазиз Хатем («Аль-Райян»), Али Ассадалла, Салем Аль-Хаджри, Мохаммед Ваад, Мустафа Тарек (все — «Аль-Садд»).

Нападающие: Хассан Аль-Хайдос, Акрам Афиф (оба — «Аль-Садд»), Алмоез Али, Мохаммед Мунтари (оба — «Аль-Духаиль»), Ахмел Алаэддин («Аль-Гарафа»), Халид Мунир («Аль- Вакра»), Наиф Аль-Хадрами («Аль-Райян»).

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Катара сыграет в группе А против Эквадора, Сенегала и Нидерландов.

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Основные источники исследования

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ТБ 2.5

27%

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Обе забьют - да

22%

1.68

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1.53
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Футбол
Сборная Катара по футболу
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