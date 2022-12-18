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Килиан Мбаппе получил «Золотую бутсу» в качестве лучшего бомбардира ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе получил «Золотую бутсу» в качестве лучшего бомбардира ЧМ-2022.

Мбаппе оформил хет-трик в финальном матче чемпионата мира в Катаре против команды Аргентины, которая выиграла в серии пенальти (основное время — 2:2, дополнительное время — 3:3, серия пенальти — 4:2).

Теперь на счету Мбаппе четыре забитых мяча в финальных встречах мировых первенств, он обошел по этому показателю англичанина Джеффа Хёрста, француза Зинедина Зидана, бразильцев Ваву и Пеле (по три).

Всего на турнире в Катаре он забил 8 голов.

Килиан Мбаппе
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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