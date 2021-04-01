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Кейн стал лучшим исполнителем пенальти сборной Англии

05:48
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Сборная Англии переиграла Польшу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (2:1). На 19-й минуте нападающий Харри Кейн реализовав пенальти.

Как сообщает Opta, 27-летний форвард стал рекордсменом национальной команды по количеству реализованных одиннадцатимтеровых. Сейчас у него 10 голов с пенальти, что на один больше, чем у Фрэнка Лэмпарда.

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