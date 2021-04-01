«Урал» поздравил тренера по физподготовке, который работает с Северной Македонией, с победой над Германией

«Урал» в Twitter поздравил тренера по физподготовке Ивана Йовановски, который работает в сборной Северной Македонии, с победой в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Германии (2:1).

«Этой ночью произошло два приятных для нас события. Северная Македония, в которой работает тренер по физподготовке «Урала» Иван Йовановски, на выезде обыграла Германию! А Рафал Августиняк дебютировал в польской сборной в игре против Англии!» — говорится в сообщении.