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«Урал» поздравил тренера по физподготовке, который работает с Северной Македонией, с победой над Германией

06:36
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«Урал» в Twitter поздравил тренера по физподготовке Ивана Йовановски, который работает в сборной Северной Македонии, с победой в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Германии (2:1).

«Этой ночью произошло два приятных для нас события. Северная Македония, в которой работает тренер по физподготовке «Урала» Иван Йовановски, на выезде обыграла Германию! А Рафал Августиняк дебютировал в польской сборной в игре против Англии!» — говорится в сообщении.

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