«Урал» поздравил тренера по физподготовке, который работает с Северной Македонией, с победой над Германией
06:36
«Урал» в Twitter поздравил тренера по физподготовке Ивана Йовановски, который работает в сборной Северной Македонии, с победой в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Германии (2:1).
«Этой ночью произошло два приятных для нас события. Северная Македония, в которой работает тренер по физподготовке «Урала» Иван Йовановски, на выезде обыграла Германию! А Рафал Августиняк дебютировал в польской сборной в игре против Англии!» — говорится в сообщении.
? Этой ночью произошло два приятных для нас события. Северная Македония, в которой работает тренер по физподготовке «Урала» Иван Йовановски, на выезде обыграла Германию! А Рафал Августиняк дебютировал в польской сборной в игре против Англии! pic.twitter.com/hrzZdjAtqY— ФК Урал (@FCURAL) April 1, 2021
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