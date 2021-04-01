Гнабри считает, что Германия проиграла Македонии из-за плохой реализации

Нападающий сборной Германии Серж Гнабри после поражения от Македонии в отборочном турнире чемпионата мира-2022 (1:2) отметил, что команда не реализовала свои моменты. Также он добавил, что не думает сейчас о Евро.

«Мы вошли в игру как явные фавориты и создали много моментов, но дело в том, что мы не реализовали их. Соперник усложнил нам жизнь, но мы все равно должны забивать в такой игре. Мы знаем, что нам нужно добиться большего успеха, меня сейчас не беспокоит Евро. Он еще не начался, и у нас еще есть время поработать над этим», — цитирует пресс-служба УЕФА Гнабри.