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Бышовец: «Главная заслуга Скалони — в том, что он дал полную вольность Месси»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил работу главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони на ЧМ-2022 в Катаре.

«После стартового поражения от Саудовской Аравии права на ошибку у Скалони уже не было. И он сделал нужные выводы: абстрагировался от первоначально выбранной тактики и стартового состава, начал доверять молодым игрокам. Это показывает, что Скалони обладает большой гибкостью и психологической устойчивостью. Кроме того, под его руководством аргентинцы с каждым матчем усиливали свою игру. Значит, этот тренер способен выстраивать долгосрочную стратегию и готовить команду на перспективу.

Но самое важное — он дал полную вольность своей главной звезде, гениальному режиссеру Месси. Не стал зажимать его в какие-то рамки, навязывать определенную тактику. Наоборот, позволил ему проявить свои лучшие качества как на поле, так и в раздевалке в качестве капитана. Именно потрясающая атмосфера внутри команды помогла аргентинцам стать чемпионами мира», — рассказал Бышовец Betonmobile.ru.

Сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти) в финальном матче чемпионата мира в Катаре и в третий раз завоевала трофей.

Источник: https://betonmobile.ru/byishovets-glavnaya-zasluga-skaloni-v-tom-chto-on-dal-polnuyu-volnost-messi
Анатолий Бышовец
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Лионель Скалони
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