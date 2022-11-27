Каземиро прокомментировал травму Неймара перед матчем Бразилии со Швейцарией

Полузащитник сборной Бразилии Каземиро прокомментировал травму нападающего команды Неймара, которую он получил в матче против Сербии (2:0) в первом туре группового этапа чемпионата мира — 2022.

«Неймар — уникальный футболист, он является одним из лучших в мире. Обидно, что он пропустит следующий матч. Но это неизбежно из-за его травмы», — цитирует полузащитника Globo.

Завтра, 28 ноября, Бразилия сыграет против Швейцарии во втором туре группового этапа ЧМ-2022. Начало — в 19.00 мск.