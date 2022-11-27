Лаутаро о победе над Мексикой: «У команды хватило терпения, чтобы выиграть игру»

Форвард сборной Аргентины Лаутаро Мартинес поделился впечатлениями от победы в матче группового турнира ЧМ-2022 против Мексики (2:0).

«Мы должны были одержать победу, и мы сделали это против сложного соперника. Это был очень неприятный матч, но у нас есть лучший игрок в мире, и мы знали, он собирался появиться. У команды хватило терпения, чтобы выиграть игру. Победа была честной», — приводит слова Мартинеса ?mbito.

После двух туров группу возглавляют поляки, в активе которых 4 очка. Аргентинцы (3 очка) располагаются на втором месте. Следом идут сборные Саудовской Аравии (3) и Мексики (1).

В заключительном туре аргентинцы встретятся с полякам, а сборная Мексики сыграет против команды Саудовской Аравии. Обе игры пройдет 30 ноября.