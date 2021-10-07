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Катар потратил около 200 миллиардов долларов на подготовку к проведению чемпионата мира

Катар потратил около 200 миллиардов долларов на подготовку к проведению чемпионата мира по футболу
10:17
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Посол Катара в РФ шейх Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани рассказал о расходах Катара на подготовку к проведению ЧМ-2022.

«На данный момент наше государство израсходовало на организацию турнира около 200 миллиардов долларов. В эту сумму входят расходы на строительство стадионов, метро, аэропортов, нового города, порта. Мы надеемся, что сумеем организовать такой чемпионат мира, от которого весь мир будет в восторге.

Хотим, чтобы Катар всегда был передовым государством, своеобразным локомотивом, показывал бы пример во всем. У нас очень широкое взаимодействие с Россией в этом направлении. Мы смотрели, как Россия организовала чемпионат мира в 2018 году, это было прекрасно, блестяще, поэтому мы стремимся к обмену опыта с Россией», — приводит ТАСС слова посла.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах на восьми стадионах.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12599641

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Иван Торопцев все материалы автора

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