Катар потратил около 200 миллиардов долларов на подготовку к проведению чемпионата мира

Посол Катара в РФ шейх Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани рассказал о расходах Катара на подготовку к проведению ЧМ-2022.

«На данный момент наше государство израсходовало на организацию турнира около 200 миллиардов долларов. В эту сумму входят расходы на строительство стадионов, метро, аэропортов, нового города, порта. Мы надеемся, что сумеем организовать такой чемпионат мира, от которого весь мир будет в восторге.



Хотим, чтобы Катар всегда был передовым государством, своеобразным локомотивом, показывал бы пример во всем. У нас очень широкое взаимодействие с Россией в этом направлении. Мы смотрели, как Россия организовала чемпионат мира в 2018 году, это было прекрасно, блестяще, поэтому мы стремимся к обмену опыта с Россией», — приводит ТАСС слова посла.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах на восьми стадионах.