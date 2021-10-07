Состав сборной России на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии
Сборная России готовится к матчу отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии в составе из 27 футболистов. Встреча со словаками пройдет 8 октября в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», начало — в 21.45 (по мск).
Ранее стало известно, что из-за травм национальной команде в октябрьских матчах не помогут: Денис Глушаков («Химки»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Алексей Ионов («Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Головин («Монако»). Форвард «Зенита» Артем Дзюба отказался от вызова в сборную России в связи с «неоптимальной формой».
Состав сборной России на матч отборочного турнира ЧМ-2022 со Словакией:
Вратари
· Маринато Гильерме («Локомотив»)
· Юрий Дюпин («Рубин»)
· Матвей Сафонов («Краснодар»)
· Андрей Лунев («Байер», Германия)
Защитники
· Игорь Дивеев (ЦСКА)
· Георгий Джикия («Спартак»)
· Максим Осипенко («Ростов»)
· Алексей Сутормин («Зенит»)
· Дмитрий Чистяков («Зенит»)
· Илья Самошников («Рубин»)
· Сергей Терехов («Сочи»)
· Арсен Адамов («Урал»)
· Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция)
Полузащитники
· Дмитрий Баринов («Локомотив»)
· Рифат Жемалетдинов («Локомотив»)
· Александр Ерохин («Зенит»)
· Далер Кузяев («Зенит»)
· Алексей Миранчук («Аталанта», Италия)
· Арсен Захарян («Динамо»)
· Даниил Фомин («Динамо»)
· Денис Макаров («Динамо»)
· Данил Глебов («Ростов»)
· Ильзат Ахметов (ЦСКА)
· Зелимхан Бакаев («Спартак»)
Нападающие
· Федор Смолов («Локомотив»)
· Антон Заболотный (ЦСКА)
· Гамид Агаларов («Уфа»)
ЧМ-2022: расписание и календарь матчей, обзоры игр, новости и статьи, турнирные таблицы
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю