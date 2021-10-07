Состав сборной России на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии

Сборная России готовится к матчу отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии в составе из 27 футболистов. Встреча со словаками пройдет 8 октября в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», начало — в 21.45 (по мск).

Ранее стало известно, что из-за травм национальной команде в октябрьских матчах не помогут: Денис Глушаков («Химки»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Алексей Ионов («Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Головин («Монако»). Форвард «Зенита» Артем Дзюба отказался от вызова в сборную России в связи с «неоптимальной формой».

Состав сборной России на матч отборочного турнира ЧМ-2022 со Словакией:

Вратари

· Маринато Гильерме («Локомотив»)

· Юрий Дюпин («Рубин»)

· Матвей Сафонов («Краснодар»)

· Андрей Лунев («Байер», Германия)

Защитники

· Игорь Дивеев (ЦСКА)

· Георгий Джикия («Спартак»)

· Максим Осипенко («Ростов»)

· Алексей Сутормин («Зенит»)

· Дмитрий Чистяков («Зенит»)

· Илья Самошников («Рубин»)

· Сергей Терехов («Сочи»)

· Арсен Адамов («Урал»)

· Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция)

Полузащитники

· Дмитрий Баринов («Локомотив»)

· Рифат Жемалетдинов («Локомотив»)

· Александр Ерохин («Зенит»)

· Далер Кузяев («Зенит»)

· Алексей Миранчук («Аталанта», Италия)

· Арсен Захарян («Динамо»)

· Даниил Фомин («Динамо»)

· Денис Макаров («Динамо»)

· Данил Глебов («Ростов»)

· Ильзат Ахметов (ЦСКА)

· Зелимхан Бакаев («Спартак»)

Нападающие

· Федор Смолов («Локомотив»)

· Антон Заболотный (ЦСКА)

· Гамид Агаларов («Уфа»)

ЧМ-2022: расписание и календарь матчей, обзоры игр, новости и статьи, турнирные таблицы