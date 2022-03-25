Капитан сборной Македонии Стефан Ристовски прокомментировал победу над Италией (1:0) в стыковом матче чемпионата мира-2022.

«Я все еще в шоке. Я слишком бурно радовался победе. Жду теплого приема на родине. Можем ли мы обыграть Португалию? Конечно, мы победим. Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть и неприменно возьмем верх!», — цитирует пресс-служба УЕФА Ристовски.

В финале квалификации ЧМ-2022 македонская команда встретится с Португалией. Матч состоится 29 марта.