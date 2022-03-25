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Сегодня, 02:18

«Я все еще в шоке». Капитан сборной Македонии — о победе над Италией

Ристовски прокомментировал победу над Италией
Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан сборной Македонии Стефан Ристовски прокомментировал победу над Италией (1:0) в стыковом матче чемпионата мира-2022.

«Я все еще в шоке. Я слишком бурно радовался победе. Жду теплого приема на родине. Можем ли мы обыграть Португалию? Конечно, мы победим. Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть и неприменно возьмем верх!», — цитирует пресс-служба УЕФА Ристовски.

В финале квалификации ЧМ-2022 македонская команда встретится с Португалией. Матч состоится 29 марта.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Полуфиналы
24 мар, 22:45. Renzo Barbera (Палермо)
Италия
0:1
Македония
Голы
Трайковски, 90+2 (0:1)
Италия
Доннарумма Эмерсон Флоренци Манчини (Кьеллини, 90) Бастони Верратти Жоржиньо Барелла (Тонали, 77) Инсинье (Распадори, 64) Берарди (Жоау Педру, 90) Иммобиле (Пеллегрини, 77)
Македония
Димитриевски Муслиу Алиоски Ристовски Велковски (Ристевски, 85) Адеми (Ашковски, 58) Барди Чурлинов Николов (Спировски, 58) Ристовски (Миовски, 71) Трайковски
Предупреждения
Велковски 80’
Судьи
Тюрпен (Франция)
Источник: https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2033891--italy-vs-north-macedonia/
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