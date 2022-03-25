«Я все еще в шоке». Капитан сборной Македонии — о победе над Италией
Ристовски прокомментировал победу над Италией
Капитан сборной Македонии Стефан Ристовски прокомментировал победу над Италией (1:0) в стыковом матче чемпионата мира-2022.
«Я все еще в шоке. Я слишком бурно радовался победе. Жду теплого приема на родине. Можем ли мы обыграть Португалию? Конечно, мы победим. Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть и неприменно возьмем верх!», — цитирует пресс-служба УЕФА Ристовски.
В финале квалификации ЧМ-2022 македонская команда встретится с Португалией. Матч состоится 29 марта.
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