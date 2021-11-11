Канчельскис — о победе сборной России: «Первый тайм просто никакой!»
Канчельскис раскритиковал игру сборной России в первом тайме матча с Кипром
22:39
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на победу в отборочном матче чемпионата мира-2022 против Кипра (6:0).
«Молодцы! Использовали моменты на сто процентов. Это большой плюс, что у нас хорошая реализация. Первый тайм был никакой, но в футбол играют 90 минут. Во втором тайме мы полностью переиграли сборную Кипра. С хорватами будет самая важная игра в этом году», — сказал Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.
14.11.2021 | Хорватия — Россия
Россия набрала 22 очка и лидирует в группе А. У Хорватии 17 очков, второе место и матч в запасе.
В следующем туре Россия на выезде сыграет с Хорватией. Матч состоится 14 ноября. Начало в 17.00 по московскому времени.
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