Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на победу в отборочном матче чемпионата мира-2022 против Кипра (6:0).

«Молодцы! Использовали моменты на сто процентов. Это большой плюс, что у нас хорошая реализация. Первый тайм был никакой, но в футбол играют 90 минут. Во втором тайме мы полностью переиграли сборную Кипра. С хорватами будет самая важная игра в этом году», — сказал Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Россия набрала 22 очка и лидирует в группе А. У Хорватии 17 очков, второе место и матч в запасе.

В следующем туре Россия на выезде сыграет с Хорватией. Матч состоится 14 ноября. Начало в 17.00 по московскому времени.