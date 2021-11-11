Данил Глебов: «В перерыве Карпин напихал маленько, и мы уже не сбавляли обороты»
22:37
Защитник сборной России Данил Глебов на пресс-конференции прокомментировал итог матча 9-го тура группового турнира ЧМ-2022 против сборной Кипра (6:0).
— Что произошло в эпизоде, когда вы получили по носу?
— Пошел в подкат, выбил мяч в аут, соперник падал и бутсой зарядил в нос.
— Как нос?
— Нормально.
— Расскажите о своем дебюте.
— Волновался немного. Нервничал. Не скажу, что потряхивало, но неуверенность была. Пару точных передач — вошел в игру, включился и чувствовал себя великолепно. Эмоции — топ. Да, первый гол забили, расслабились вальяжно начал играть — неправильно, наверно. А в перерыве Валерий Георгиевич напихал маленько — и мы забили гол, еще один и уже не сбавляли обороты.
Дубль в составе победителей сделал Александр Ерохин.
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