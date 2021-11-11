Данил Глебов: «В перерыве Карпин напихал маленько, и мы уже не сбавляли обороты»

Защитник сборной России Данил Глебов на пресс-конференции прокомментировал итог матча 9-го тура группового турнира ЧМ-2022 против сборной Кипра (6:0).

— Что произошло в эпизоде, когда вы получили по носу?

— Пошел в подкат, выбил мяч в аут, соперник падал и бутсой зарядил в нос.

— Как нос?

— Нормально.

— Расскажите о своем дебюте.

— Волновался немного. Нервничал. Не скажу, что потряхивало, но неуверенность была. Пару точных передач — вошел в игру, включился и чувствовал себя великолепно. Эмоции — топ. Да, первый гол забили, расслабились вальяжно начал играть — неправильно, наверно. А в перерыве Валерий Георгиевич напихал маленько — и мы забили гол, еще один и уже не сбавляли обороты.

Дубль в составе победителей сделал Александр Ерохин.