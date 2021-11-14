Ивица Олич: «Разница между россиянами и хорватами по качеству — огромная»
Тренер сборной Хорватии Ивица Олич прокомментировал победу над Россией (1:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.
— Шансы России в стыках? Мы тоже готовились к такому исходу. Будет очень тяжело.
— Что вы говорили команде в перерыве?
— Чорлука играл в России, я тоже. Мы знаем всех этих игроков сборной России. Разница между россиянами и хорватами по качеству — огромная.
Исход матча решил автогол защитника сборной России Федора Кудряшова. Он срезал мяч в свои ворота на 81-й минуте встречи. Хорваты заняли первое место в группе и вышли на чемпионат мира, а россияне стали вторыми и сыграют в стыковых матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю