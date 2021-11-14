Тренер сборной Хорватии Ивица Олич прокомментировал победу над Россией (1:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

— Шансы России в стыках? Мы тоже готовились к такому исходу. Будет очень тяжело.

— Что вы говорили команде в перерыве?

— Чорлука играл в России, я тоже. Мы знаем всех этих игроков сборной России. Разница между россиянами и хорватами по качеству — огромная.

Исход матча решил автогол защитника сборной России Федора Кудряшова. Он срезал мяч в свои ворота на 81-й минуте встречи. Хорваты заняли первое место в группе и вышли на чемпионат мира, а россияне стали вторыми и сыграют в стыковых матчах.