Дивеев: «Тренировались не так играть. Но не получилось»

Защитник сборной России Игорь Дивеев поделился эмоциями после поражения от команды Хорватии в матче отбора ЧМ-2022.

«Мы играли на победу. Не удерживали ничью. Может, чего-то не получалось, но не удерживали ничью.

Пропущенный гол? Честно, не помню. Только подачу видел. А кто и как дальше... не видел.

Согласен, сыграли не очень. Могли сыграть лучше. Тренировались не так играть. Но не получилось.

Понятно, что играли в гостях. Но и российских болельщиков слышно было. Огромное спасибо им, что приехало», — сказал Дивеев во флэш-интервью.

Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в турнирной таблице. Команда Хорватии (23 балла) возглавила группу и завоевала прямую путевку на чемпионат мира в Катаре.