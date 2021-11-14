Дивеев: «Тренировались не так играть. Но не получилось»
Защитник сборной России Игорь Дивеев поделился эмоциями после поражения от команды Хорватии в матче отбора ЧМ-2022.
«Мы играли на победу. Не удерживали ничью. Может, чего-то не получалось, но не удерживали ничью.
Пропущенный гол? Честно, не помню. Только подачу видел. А кто и как дальше... не видел.
Согласен, сыграли не очень. Могли сыграть лучше. Тренировались не так играть. Но не получилось.
Понятно, что играли в гостях. Но и российских болельщиков слышно было. Огромное спасибо им, что приехало», — сказал Дивеев во флэш-интервью.
Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в турнирной таблице. Команда Хорватии (23 балла) возглавила группу и завоевала прямую путевку на чемпионат мира в Катаре.
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