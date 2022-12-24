В Бразилии ограбили бывшего главного тренера сборной Тите. Преступник пожаловался на плохое выступление команды на ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной Бразилии Тите был ограблен в Рио-де-Жанейро, сообщает O Globo.

У 61-летнего мужчины на улице отобрали золотую цепочку.

Причем грабитель, узнав свою жертву, пожаловался на неудачное выступление сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, что Бразилия на ЧМ-2022 дошла до четвертьфинала, где уступила в серии пенальти сборной Хорватии.

После завершения турнира Тите покинул пост главного тренера сборной.