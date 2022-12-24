Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 17:18

Самедов о договорных матчах на ЧМ-2022: «Кому в голову может прийти заниматься таким бредом?»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал результат внутреннего расследования ФИФА, который не выявил договорных матчей на чемпионате мира-2022 в Катаре.

— Владимир Быстров считает, что ФИФА сама бы не призналась в случае обнаружения фактов нечестной игры. Вы согласны?

— Я не согласен. Как может вообще обсуждаться тема договорных матчей на таком турнире, как чемпионат мира? Я ни в одной игре даже подумать об этом не мог.

— Вчера вечером ФИФА официально об этом заявила.

— Здорово, значит ФИФА тоже считает, что на таком турнире это невозможно.

— Если бы были выявлены прецеденты, то организация могла бы их признать?

— Если бы такое выявили, то наверное могла бы признать. Такой организации нет смысла скрывать. Я не понимаю, как на чемпионате мира или на других больших турнирах возможно играть договорные матчи.

— Почему это невозможно?

— Потому что репутация футболистов дороже. Люди играют на самом высоком уровне. Кому в голову может прийти заниматься таким бредом?, — сказал Самедов «Спорт День за Днем».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/komu-v-golovu-mozhet-priyti-zanimatsya-takim-bredom-samedov-o-dogovornykh-matchakh-na-chm-2022
Александр Самедов
Чемпионат мира по футболу
0
Читайте также
Овечкин так и не может обойти легенду. Но новый рекорд побил!
«Зовите меня гигантом»: 130-килограммовый гандболист из ДР Конго покорил сердца фанатов
Число погибших при пожаре в приюте для бездомных в Кемерово возросло до 22
Все игроки «Виннипега» поздравили Овечкина с выходом на второе место по шайбам в НХЛ
Минобороны заявило о ключевых участниках военно-биологических проектов США на Украине
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Бразилии ограбили бывшего главного тренера сборной Тите. Преступник пожаловался на плохое выступление команды на ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости