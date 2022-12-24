Виейра назвал глупым поведением насмешки Мартинеса над Мбаппе

Главный тренер «Кристал Пэлас» и бывший игрок сборной Франции Патрик Виейра высказался о насмешках голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса в адрес французского форварда Килиана Мбаппе после финала чемпионата мира — 2022.

«Если говорить об оскорблениях и негативных комментариях в адрес Мбаппе после чемпионата мира, я думаю, что это наносит ущерб не только ему, но и футболу в целом. Те фото аргентинского вратаря, появившиеся с СМИ, немного омрачают тот успех, которого добилась сборная Аргентины на мундиале. Не думаю, что это действительно было нужно. Ты не можешь контролировать эмоции и решения других людей, но это было глупое поведение со стороны Мартинеса», — приводит слова Виейра Mirror.

Мартинес получил награду лучшему голкиперу турнира «Золотая перчатка». После того как футболист забрал трофей, он приставил его к паху и потряс им. Во время празднования победы в раздевалке он призвал почтить минутой молчания старания нападающего французской команды Килиана Мбаппе, который отметился хет-триком в этом матче, а также принес на парад куклу с фотографией грустного француза.

Аргентина стала трехкратным чемпионом мира. В финале ЧМ-2022 аргентинцы обыграли сборную Франции (3:3, 4:2 — по пен).