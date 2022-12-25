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Сегодня, 14:35

Источник: Моуринью отказал сборной Португалии и хочет доработать контракт с «Ромой»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отказал сборной Португалии на предложение возглавить национальную команду, сообщает Jornal de Noticias.

По информации источника, Федерация футбола Португалии рассматривала Моуринью как основного кандидата на работу в сборной. Сам специалист хочет доработать контракт с «Ромой» и на данный момент не заинтересован в работе с национальной командой.

Действующее соглашение 59-летнего португальца с итальянским клубом рассчитано до 2024 года.

Также источник сообщает, что Федерация футбола Португалии не спешит с выбором нового специалиста, так как следующие матчи сборная проведет лишь в марте 2023 года.

Последним тренером национальной команды Португалии был Фернанду Сантуш. Он занимал свой пост с 2014 года и покинул его после поражения от Марокко (0:1) в 1/4 финала ЧМ-2022. Вместе с командой он выиграл чемпионат Европы-2016 и Лигу наций сезона-2018/19.

Сборная Португалии по футболу
Жозе Моуринью
Фернанду Сантуш
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