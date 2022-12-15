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Сегодня, 19:31

Фернанду Сантуш покинул пост главного тренера сборной Португалии

Виктория Кравченко
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Фернанду Сантуш.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш покинул свой пост, сообщается на официальном сайте.

Стороны приняли такое решение после вылета португальцев из ЧМ-2022 на стадиии полуфинала.

В четвертьфинале ЧМ-2022 Португалия проиграла Марокко со счетом 0:1 и закончила выступление на турнире.

Контракт 68-летнего специалиста был рассчитан до 2024 года, стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию. Он возглавлял команду с 2014 года. Вместе со сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы-2016 и Лигу наций сезона-2018/19.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
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