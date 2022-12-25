Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 13:52

Источник: Зидан — главный претендент на пост тренера сборной Бразилии

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан является главным кандидатом на пост тренера сборной Бразилии, сообщает L'Equipe.

По информации источника, Федерация футбола Бразилии очень хочет видеть французского специалиста у себя в сборной. На этот пост также рассматриваются также Маурисио Почеттино, Томас Тухель и Рафаэль Бенитес, но предпочтение отдается Зидану.

50-летний специалист находится без работы, после того, как покинул «Реал» в 2021 году. Ранее сообщалось, что Зидан может сменить Дидье Дешама и стать главным тренером сборной Франции.

Зинедин Зидан
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
0
Читайте также
Валиева вылетела из тройки на чемпионате России. Судьи отработали по делу?
Переход в Азию не станет катастрофой для российского футбола. Но при условии, что будет шанс вернуться
Украинские СМИ объяснили взрывы в Киеве
В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны
Японский эксперт назвал самолет Ан-12 шедевральным
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Одемвингие назвал невероятно интересным финал ЧМ в Катаре: «Я очень рад за Месси!»

Источник: Моуринью отказал сборной Португалии и хочет доработать контракт с «Ромой»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости