Источник: Зидан — главный претендент на пост тренера сборной Бразилии

Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан является главным кандидатом на пост тренера сборной Бразилии, сообщает L'Equipe.

По информации источника, Федерация футбола Бразилии очень хочет видеть французского специалиста у себя в сборной. На этот пост также рассматриваются также Маурисио Почеттино, Томас Тухель и Рафаэль Бенитес, но предпочтение отдается Зидану.

50-летний специалист находится без работы, после того, как покинул «Реал» в 2021 году. Ранее сообщалось, что Зидан может сменить Дидье Дешама и стать главным тренером сборной Франции.