Испания победила Косово и вышла в лидеры группы

Испания победила команду Косово в матче отборочного цикла ЧМ-2022. Испанцы на своем поле обыграли соперника со счетом 3:1.

Испания набрала 7 очков после трех матчей и вышла на первое место в группе B. Второй идет Швеция, у которой 6 очков, но после двух игр.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа B

Испания — Косово — 3:1 (2:0)

Голы: Ольмо, 34 (1:0). Торрес, 36 (2:0). Бес.Халими, 70 (2:1). Морено, 75 (3:1).

Испания: Симон, Жорди Альба, Иньиго Мартинес, Гарсия (Серхио Рамос, 86), Бускетс (Каналес, 82), Коке, М.Льоренте, Ольмо (Эрнандес, 82), Педри (Руис, 68), Мората (Морено, 69), Торрес.

Косово: Уйкани, Алити, Хадергьонай, Войвода, Дрешевич, Целина, Крюэзиу, Бес.Халими (Воца, 82), Кололли (Зенели, 57), Рашица (Л.Кастрати, 55), Муричи.

Предупреждение: Крюэзиу, 49.

Судья: Кехлет (Дания).

31 марта. Севилья. Стадион «Олимпийский».

Греция — Грузия — 1:1 (0:0)

Голы: Какабадзе, 76 — в свои ворота (1:0). Кварацхелия, 78 (1:1).

Греция: Влаходимос, Пападопулос, Тзавеллас, Бакакис (Мавриас, 42), Яннулис, Фортунис, Зека, Бухалакис (Сиопис, 87), Бакасетас (Масурас, 71), Павлидис (Якумакис, 70), Тзолис (Лимниос, 46).

Грузия: Лория, Кашия, Двали, Какабадзе, Гиорбелидзе, Канкава, Абурджания (Гвилия, 74), Китейшвили (Квеквескири, 84), Кварацхелия, Зивзивадзе (Квилитая, 63), Лобжанидзе (Джигаури, 84).

Предупреждения: Абурджания, 15. Фортунис, 59. Китейшвили, 63. Пападопулос, 67. Якумакис, 71. Зека, 80. Канкава, 90+1.

Судья: Марчиняк (Польша).

31 марта. Салоники. Стадион «Тумба».