Дания на выезде разгромила Австрию

Сборная Австрии выиграла у команды Дании (4:0) в матче третьего тура европейского отборочного турнира ЧМ-2022.

Дубль в составе победителей сделал Андреас Сков Ольсен. В других матчах группы F Шотландия обыграла Фареры (4:0), а Молдавия уступила Израилю (1:4).

Дания выиграла все три стартовых матча и лидирует в группе F с девятью очками. У Шотландии пять очков и вторая позиция.

ЧМ-2022

Отборочный турнир

Европа

Группа F

3-й тур

Австрия — Дания — 0:4 (0:0)

Молдавия — Израиль — 1:4 (1:1)

Шотландия — Фареры — 4:0 (1:0)