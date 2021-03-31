Дания на выезде разгромила Австрию
23:37
Сборная Австрии выиграла у команды Дании (4:0) в матче третьего тура европейского отборочного турнира ЧМ-2022.
Дубль в составе победителей сделал Андреас Сков Ольсен. В других матчах группы F Шотландия обыграла Фареры (4:0), а Молдавия уступила Израилю (1:4).
Дания выиграла все три стартовых матча и лидирует в группе F с девятью очками. У Шотландии пять очков и вторая позиция.
ЧМ-2022
Отборочный турнир
Европа
Группа F
3-й тур
Австрия — Дания — 0:4 (0:0)
Молдавия — Израиль — 1:4 (1:1)
Шотландия — Фареры — 4:0 (1:0)
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