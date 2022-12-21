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21 декабря, 18:12

Выберите лучшего полузащитника ЧМ-2022

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Завершился чемпионат мира-2022 в Катаре, самое время определить лучшего полузащитника турнира. Кто проявил себя ярче остальных? Выбирать тебе!

Софьян Амрабат — одно из главных открытий ЧМ. Опорник сборной Марокко стал ключевым футболистом центра поля для команды-сенсации, и теперь за ним охотятся многие топ-клубы.

Лука Модрич в 37 лет выдал шикарный турнир, отыграв во всех матчах, и был незаменимым игроком для сборной Хорватии. Теперь у Модрича уже две медали чемпионатов мира.

Антуан Гризманн по-новому раскрылся на этом ЧМ: был полезен как в атаке, так и в обороне. Вместе с Мбаппе был одним из самых важных игроков для Франции на турнире.

Энцо Фернандес начал турнир на скамейке, но прорвался в основу и стал важнейшим игроком для чемпионов, а по итогам ЧМ был признан лучшим молодым футболистом турнира.

Антуан Гризманн
Лука Модрич
Чемпионат мира по футболу 2022
Софьян Амрабат
Энцо Фернандес
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