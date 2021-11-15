Сборная Португалии и Криштиану Роналду в ночь на понедельник, 15 ноября, проиграли команде Сербии в последнем матче группового этапа (1:2), уступили сопернику первое место, не вышли в финальный турнир ЧМ-2022 и будут вынуждены играть в стыках. Винить в этом они должны себя и... голландского арбитра Данни Маккели.

Сборная Португалии проиграла Сербии.

Тогда самого рефери, который 28 марта этого года судил отборочную встречу Сербия — Португалия (2:2) и на 90+3-й минуте ошибочно не засчитал гол капитана гостей Криштиану Роналду. Этот гол должен был стать победным. Маккели не получил соответствующий сигнал от своего второго ассистента Марио Дикса, не зафиксировал взятие ворот, наказал звездного португальца предупреждением за неспортивное поведение, а тот в сердцах выкинул капитанскую повязку.

Криштиану Роналду выкидывает капитанскую повязку.

На самом деле мяч полностью пересек линию ворот. Видеоарбитры тогда не использовались. Вся надежда была на судью и его помощника. Дикс и Маккели ошиблись. Уже вскоре арбитр объявил ассистенту, что больше ему не доверяет, на чемпионат Европы в составе бригады поехал другой рефери — Ян де Фрис.

Сразу после той игры, по словам главного тренера португальцев Фернанду Сантуша, Маккели принес извинения за незасчитанный гол. Кто же знал, что той победы не хватит команде для выхода в финальный турнир. Голландцу придется снова извиняться?