Грифо не сыграет за Италию против Литвы из-за коронавирусных ограничений

Полузащитник сборной Италии Винченцо Грифо пропустит матч отборочного турнира ЧМ-2022 против сборной Литвы, сообщает Calciomercato.com 29 марта. Это связано с коронавирусными ограничениями. Футболист выступает за «Фрайбург» в бундеслиге.

В связи со строгими ограничениями для жителей Германии, прилетевших из Литвы, стороны договорились, что футболист не отправится со сборной на матч и вернется в клуб.

Матч Литва — Италия состоится 31 марта. Начало в 21.45 по московскому времени.