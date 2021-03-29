Грифо не сыграет за Италию против Литвы из-за коронавирусных ограничений
19:29
Полузащитник сборной Италии Винченцо Грифо пропустит матч отборочного турнира ЧМ-2022 против сборной Литвы, сообщает Calciomercato.com 29 марта. Это связано с коронавирусными ограничениями. Футболист выступает за «Фрайбург» в бундеслиге.
В связи со строгими ограничениями для жителей Германии, прилетевших из Литвы, стороны договорились, что футболист не отправится со сборной на матч и вернется в клуб.
Матч Литва — Италия состоится 31 марта. Начало в 21.45 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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