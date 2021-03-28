Голландский судья не засчитал гол Роналду в матче с Сербией и извинился перед ним

На 90+3-й минуте отборочного матча чемпионата мира-2022 Сербия — Португалия (2:2) капитан гостей Криштиану Роналду забил гол, который должен был стать победным. Но судья Данни Маккели его не засчитал, не получив соответствующий сигнал от своего второго ассистента Марио Дикса. Более того, арбитр был вынужден наказать Роналду предупреждением за неспортивное поведение.

Правильно ли поступил Маккели? Судя по одному из повторов, мяч все-таки полностью пересек линию ворот. Мог это увидеть Дикс? Чтобы ответить на такой вопрос, нужно оказаться в той же точке у боковой линии, где находился ассистент.

27 марта. Белград. Сербия — Португалия — 2:2.

В отборочных матчах не используются видеоарбитры. Потому вся надежда на самих судей и их помощников. В этот раз они ошиблись. Об этом заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер португальцев Фернанду Сантуш. По его словам, после игры Маккели посмотрел повторы и принес тренеру извинения за незасчитанный гол.

— Еще на поле он сказал мне, что собирается посмотреть видеозапись и извинится, если для этого будут основания. Так и произошло. Он извинился, — цитирует Сантуша Record.

(Александр Бобров)

27 марта. Белград. Сербия — Португалия — 2:2.

27 марта. Белград. Сербия — Португалия — 2:2.