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Сегодня, 21:41

Голкипер сборной Аргентины Мартинес стал лучшим вратарем ЧМ-2022

Мария Гусева
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Эмилиано Мартинес.
Фото Global Look Press

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес стал лучшим вратарем по итогам чемпионата мира-2022 и получил приз «Золотая перчатка».

На турнире в Катаре 30-летний аргентинец провел 7 матчей, пропустил 8 голов и 3 раза сыграл на ноль.

В серии пенальти финального матча ЧМ-2022 против Франции (3:3, 4:2 — по пен.) Мартинес отбил удар Кингсли Комана.

Мартинес дебютировал за основную сборную Аргентины в июле 2021 года. Всего за национальную команду голкипер провел 26 матчей.

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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