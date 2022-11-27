Главный тренер сборной Мексики: «Мы ошиблись в мелочах в первом голе. А Месси не прощает даже таких ошибок»

Главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино подвел итоги матча группового этапа ЧМ-2022 против Аргентины (0:2).

«Пока есть возможность, будет биться за выход из группы. Нам нужно забивать голы так же. Но будет непросто. Второй гол Польши в матче против Саудовской Аравии только усложнил ситуацию.

Мы ошиблись в мелочах в первом голе. А Месси не прощает даже таких ошибок. Он и забил решающий гол.

Травма Гуардадо? У него была мышечная травма. К сожалению, продолжить игру он не смог», — приводит слова тренера AS.