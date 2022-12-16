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Сегодня, 18:07

Главный тренер сборной Хорватии надеется, что Модрич сыграет на чемпионате Европы 2024 года

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич ответил на вопрос о будущем капитана национальной команды Луки Модрича.

«Я надеюсь, что Лука останется с нами, реальность такова, что он должен быть членом нашей команды, и я с нетерпением жду этого, но, конечно, решение остается за ним», — цитирует Далича Jutarnji List.

Во время чемпионата Европы-2024 Луке Модричу будет уже 38 лет.

Сборная Хорватии сыграет в матче за третье место ЧМ-2022 против Марокко 17 декабря, начало — 18.00 мск.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Лука Модрич
Сборная Хорватии по футболу
Златко Далич
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